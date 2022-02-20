شاهد: أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليدز (4-2)

فاز مانشستر يونايتد خارج أرضه أمام ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل اثنين 4-2 اليوم الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الشياطين الحُمر رصيدهم إلى 46 نقطة في المركز الرابع على اللائحة، في حين أن ليدز تلقى هزيمته الثانية تواليًا وظل بالمركز الـ15 بـ 23 نقطة.

سجّل أهداف مانشستر يونايتد ضد ليدز كل من هاري ماغواير بالدقيقة (34) وبرونو فيرنانديز (45+5) وفريد (70) والسويدي الشاب أنتوني إيلانغا (88).

فيما أحرز هدفي ليدز كل من الإسباني رودريغو بالدقيقة 53 والبرازيلي رافينها بالدقيقة 54 لتصبح النتيجة 2-2 قبل أن يقلب يونايتد الطاولة ويفوز 4-2.

شاهد أهداف مانشستر يونايتد وليدز 4-2