ترشيح عسير للحصول على جائزة فن الطبخ

الرياض ـ البلاد

أعلنت هيئة فنون الطهي أمس ، ترشيح منطقة عسير كمنطقة عالمية في الطهي لعام 2024م، بهدف تأهيلها للحصول على جائزة المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة (IGCAT) التي تمنح كل عام كحافز لربط الطعام والسياحة والثقافة والاستدامة معاً. حيث يقوم البرنامج على دعم التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية من خلال مجال فنون الطهي.

ويأتي دخول منطقة عسير في البرنامج لدعم فنون الطهي المحلية، وتسليط الضوء عليها عالمياً مما يزيد من فرص تسويقها سياحياً كوجهةٍ عالمية مميزة في فنون الطهي، وتشجيع المجتمعات المحلية لتفتخر بثقافتها وإبداعاتها في هذا المجال، ونقل المعارف الشعبية في فنون إعداد الطعام، ودعم أوجه التعاون بين الجهات المحلية لتسويق المنطقة محليًا ودوليًا.

ويركز المعهد على ست مجالات رئيسية تشمل إنتاج الغذاء المستدام؛ الابتكار والإبداع وفرص العمل؛ التعليم من أجل المستقبل؛ السياحة المتوازنة والمستدامة؛ الربط بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية؛ وأخيراً إيجاد نمط حياة أكثر صحة. حيث تزور لجنة تحكيم من المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة (IGCAT) منطقة عسير خلال الفترة من 25 فبراير إلى 2 مارس؛ لمطابقة هذه المعايير مع ملف الترشيح، والتأكد من استيفائها لجميع المعايير التي تؤهلها للفوز بلقب منطقة الطهي العالمية 2024م.

وتمنح الجائزة «المنطقة الفائزة» مزايا متعددة، من أهمها استعراض الإرث الثقافي الثري والأطباق الفريدة للمنطقة على الصعيد الدولي، عبر تسليط الضوء على الأطعمة التقليدية وأساليبها، ودفع عجلة التنمية فيها عبر مجموعة من الجهات الإقليمية، وبناء الهوية الإقليمية للثروة الثقافية والغذائية. وكذلك تحفيز إمكانات التمويل في القطاعين العام والخاص دعماً للاقتصاد المحلي، وتشجيع السياحة المستدامة من خلال تحسين جودة المنتجات وتوفير الضيافة، إلى جانب توفير مهارات وفرص جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتكزةً على الابتكار والتعلم لدعم النمو الذكي، وإنماء الوعي بالقضايا الغذائية لتحقيق العيش الصحي واستدامته، وتشجيع استخدام المنتجات الغذائية المحلية، وحماية البيئة والتنوع الحيوي. وتمتلك منطقة عسير أصولاً تؤهلها لتحقيق الجائزة، حيث تعد «السودة الجبلية» منطقة غنية بنحل العسل الذي يجعل منها واحدة من النماذج الأكثر إثارةً للاهتمام في مجال الزراعة الطبيعية، وإنتاج أجود أنواع العسل، كما تزخر المنطقة بالتلال المغطاة بنبات العرعر المتسلق على مسافة تصل إلى أكثر من 3 أمتار في الهواء مما يعكس جمال الطبيعة الأخاذ للمنطقة، وكذلك ما تتميز به منطقة عسير من كرم الضيافة التي اشتهرت بها من خلال العادات والتقاليد الشعبية؛ كجلسات الصحاف، وقهوة القشر.