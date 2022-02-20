الرياضة اتحاد اليد يعيد لقاء الجيل والخويلدية في دوري الأولى

الدمام- حمودالزهراني

يلتقي فريقا الجيل والخويلدية يوم غد الاثنين على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في تمام الساعة 5:00 مساءً، في مباراة معادة ضمن إطار الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى؛ وذلك بعد قرار اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة اليد القاضي بإعادة المباراة. ويأتي قرار اللجنة القانونية بإعادة المباراة التي انتهت بنتيجة (27-26) لصالح الجيل، بعد قبول الاحتجاج المقدم من الخويلدية شكلاً ومضموناً، وبعد ذلك قبول استئناف الجيل شكلاً ورفضه موضوعاً ؛بسبب ثبوت وقوع خطأ فني وكسر لإحدى مواد قانون اللعبة.