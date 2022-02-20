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إصدار الشعار الإعلامي لمشاركة المملكة في الاحتفاء بيوم الكويت الوطني

صحيفة البلادaccess_time19 / رجب / 1443 هـ      20 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، الذي يصادف 25 فبراير 2022.

ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عددًا من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1442، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية، ولتحميل الشعار يمكن زيارة الرابط التالي : https://www.dropbox.com/sh/rmbvbollbjiczg8/AAD13Fj_l-yKRItVuAGQUY6Ma?dl=0 .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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