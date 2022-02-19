في سباق “ديزرت أكس بري” بـ “نيوم”.. “روزبرغ أكس رايسينغ” الأسرع و”أكس 44″ يتصدر

نيوم – هاني البشر

شهد افتتاح الموسم الثاني لسلسلة سباقات “إكستريم إي” للسيارات الرباعية الدفع الكهربائية افتتاحاً مثيراً الى أبعد الحدود في اليوم الأول من سباق “ديزرت أكس بري” الذي تستضيفه مدينة المستقبل السعودية نيوم على مدار يومي( السبت والأحد).

10 سيارات من طراز “أوديسي 21” تنافست في اليوم الأول على المسار، في جولتين من التجارب المؤهلة الى سباقات اليوم النهائي الذي سيقام غدا الأحد، وسيكون مرتقباً مع نصف نهائي أوّل ناري بين ثلاث سيارات، وآخر لا يختلف عنه شكلاً ومضموناً، بينما سيضمّ السباق الحماسي أبرز الخاسرين في اليوم الافتتاحي الذي يمكن وصفه بالدراماتيكي بعدما شهد أحداثاً كثيرة.

وأوّل هذه الأحداث كان الحادث القوي الذي تعرّضت له سائقة فريق “فيلوتشي رايسينغ” كريستين جامباولي زونكا في الجولة الأولى من التجارب التأهيلية، ما أجبر المنظّمين على رفع العلم الأحمر وإيقاف السباق لإخراج السيارة من المسار والتأكد من سلامة السائقة الإسبانية التي خرجت بشكلٍ طبيعي منها، لكنها نُقلت فوراً الى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات وقد تبيّن بعدها أن حالتها جيّدة بحسب ما أفاد فريقها.

وبعد هذا الحادث فشل فريق “فيلوتشي رايسينغ” في إكمال المنافسات بعد الضرر الذي أاب سيارته، وما لبث أن لحق به فريق ” أكسيونا ساينز أكس إي تيم” في الجولة الثانية من التجارب التأهيلية إثر الاحتكاك بين سائقه المخضرم الإسباني كارلوس ساينز، وسائق فريق “آي بي تي كوبرا أكس إي” القطري ناصر العطية، الأمر الذي أدى إلى خروج الأول وإقرار عقوبة بحق فريق الثاني لينهي هذه الجولة في المركز الثالث والأخير في الحارة الأولى التي انطلقت منها 4 سيارات اصلاً بفعل ابتعاد “فيلوتشي رايسينغ”، بينما حلّ فريق “أكس 44” في المركز الأول أمام “تشيب غاناسي رايسينغ”.

هذه النتيجة سمحت لفريق “أسطورة” الراليات السابق الفرنسي سيباستيان لوب بتصدر الترتيب العام للنقاط بعد لفتَي الجولة الثانية من التجارب التأهيلية، وخصوصاً بعد العقوبة التي وُقّعت على فريق “روزبرغ أكس إي” بطل الموسم الماضي في الحارة الثانية التي انطلقت منها 5 سيارات لتقوم بلفتين على مسافة 13.8 كلم تصدّرها في ختامها فريق “جينيسيس أندريتي يونايتد إكستريم إي”، متقدّماً على “إكسايت إينرجي رايسينغ”، و”جاي بي أكس إي” على التوالي، بينما حل “روزبرغ أكس إي” رابعاً امام “ماكلارين أكس إي” الذي احتل المركز الخامس.

“روزبرغ أكس رايسينغ” الأسرع في الجولة الأولى

دخول “جينيسيس” و”تشيب غاناسي” على الخط عكس منافسة اضافية على المراكز المتقدّمة، وخصوصاً بعدما بدا في الجولة التأهيلية الأولى ان سيناريو الموسم الماضي سيتكرّر اثر تسجيل فريق “روزبرغ أكس رايسينغ” مع سائقيه السويديين يوهان كريستوفرسون وميكايلا آهلين – كوتولينسكي، الزمن الأسرع ومقداره 9.03.604 دقائق.

وكانت الجولة الأولى من التجارب التأهيلية قد كشفت بأن المعركة ستكون متقاربة على رمال نيوم، بفعل الفارق الزمني المثير للاهتمام، والذي لم يصل إلى الـ 15 ثانية بين الخمسة الأوائل على لائحة الترتيب العام بعد نهاية اللفتين المخصصتين لكل فريق.

أما المركز الثاني في هذه الجولة فكان من نصيب وصيف بطل الموسم الماضي فريق “أكس 44″، متقدّماً على “جينيسيس أندريتي يونايتد إكستريم إي”، الذي تعرّض لعقوبة إضافة 5 ثوانٍ الى توقيته خلال انطلاقتيه على المسار الذي بلغ طوله 6.9 كلم.

وأكمل فريقا “تشيب غاناسي رايسينغ” و”إكسايت إينرجي رايسينغ” المراكز الخمسة الأولى.

نتائج التجارب التأهيلية الأولى:

1- روزبرغ أكس رايسينغ 9.03.604 دقائق

2- أكس 44 +6.911 ثانية

3- جينيسيس أندريتي +11.091 ث

4- تشيب غاناسي رايسينغ +12.238 ث

5- إكسايت إينرجي رايسينغ +13.799 ث

6- أكسيونا ساينز أكس إي تيم +17.751

7- ماكلارين أكس إي +23.375 ث

8- آي بي تي كوبرا أكس إي +46.781 ث

9- جي بي أكس إي +1.00.763 د

10-فيلوتشي رايسينغ (بلا توقيت).

المتأهلون إلى نصف النهائي الأول بعد جولة التجارب الثانية:

السائق لوب / السائقة غوتييريز

السائق كريستوفرسون / السائقة آهلين – كوتولينسكي

السائق بينيت / السائقة مولينارو

المتأهلون الى نصف النهائي الثاني بعد جولة التجارب الثانية:

السائق هانسن / السائقة مانينغز

السائق لودوك / السائقة برايس

السائق العطية / السائقة كلاينشميدت



المتأهلون الى السباق الحماسي:

السائق ساينز / السائقة سانز

السائق هانسن / السائقة تايلور

السائق فوست / السائقة غيلمور

السائق وولريدج / السائقة جامباولي زونكا

مجموع نقاط التجارب التأهيلية:

لوب / غوتييريز 19 نقطة

هانسن / مانينغز 18

لودوك / برايس 15

بينيت / مولينارو 14

كريستوفرسون / آهلين – كوتولينسكي 14

العطية / كلاينشميدت 9

ساينز / سانز 9

هانسن / تايلور 8

فوست / غيلمور 6

وولريدج / جامباولي زونكا 0

السباقات النهائية:

الأحد

– نصف النهائي 1 – سباق من ثلاث سيارات تتأهل منه أفضل سيارتين إلى النهائي

– نصف النهائي 2 – سباق من ثلاث سيارات تتأهل منه أفضل سيارتين إلى النهائي

– السباق الحماسي – سباق من أربع سيارات يؤهل صاحب المركز الأول إلى النهائي

– النهائي – نهائي من خمس سيارات لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.