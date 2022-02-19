الرياضة

فيديو: أرسنال يضرب برينتفورد بثنائية في الدوري الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time18 / رجب / 1443 هـ      19 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أرسنال يفوز على برينتفورد 2-0

ارتقى أسنال إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه اليوم السبت أمام نظيره برينتفورد بنتيجة 2-0 ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من المسابقة.

 

أقيمت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب “الإمارات” معقل أرسنال في العاصمة لندن، بصافرة من الحكم جوناثان موس وأمام نحو 40 ألف مشجع بالمدرجات.

 

وسجّل هدفي أرسنال كل من الإنجليزي سميث رو في الدقيقة 48، ومواطنه بوكايو ساكا قبل النهاية بـ10 دقائق، وأحرز هدف برينتفورد نورغارد في الدقيقة 95.

 

ورفع الغانرز رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس متخلفًا بنقطة واحدة فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، مع تبقي مباراتين مؤجلتين لأرسنال.

 

شاهد أهداف مباراة أرسنال وبرينتفورد 2-0

 

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