الرياضة

شاهد: سواريز يسجل هدف خرافي من منتصف الملعب

محمد ابو الوفاaccess_time18 / رجب / 1443 هـ      19 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
لويس سواريز يسجل هدف من منتصف الملعب ضد أوساسونا

سجل الأوروغوياني ومهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لويس سواريز هدف من منتصف الملعب اليوم السبت ضد فريق أوساسونا في الدوري المحلي.

هدف سواريز جاء من قذيفة أطلقها من منتصف الملعب عند الدقيقة 59 بالشوط الثاني، مستغلًا تقدّم حارس مرمى أوساسونا سيرخيو هيريرا عن مرماه.

وقاد سواريز فريقه أتلتيكو مدريد إلى انتصار بنتيجة 3-0 ليقتحم “الروخي بلانكوس” المربع الذهبي للدوري الإسباني، محتلًا الترتيب الرابع بواقع 42 نقطة.

أقيمت المباراة في ملعب فريق أوساسونا “إل سادار” وسط حضور جماهيري بلغ 20 ألف مشجع، ضمن مباريات المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وسجّل سواريز الهدف رقم 9 هذا الموسم 2021-2022 في الدوري الإسباني، فضلًا عن تقديمه تمريرتين حاسمتين خلال 23 مباراة لعبها مع الأتلتي.

شاهد هدف لويس سواريز من منتصف الملعب ضد أوساسونا

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