شاهد: سواريز يسجل هدف خرافي من منتصف الملعب

سجل الأوروغوياني ومهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لويس سواريز هدف من منتصف الملعب اليوم السبت ضد فريق أوساسونا في الدوري المحلي.

هدف سواريز جاء من قذيفة أطلقها من منتصف الملعب عند الدقيقة 59 بالشوط الثاني، مستغلًا تقدّم حارس مرمى أوساسونا سيرخيو هيريرا عن مرماه.

وقاد سواريز فريقه أتلتيكو مدريد إلى انتصار بنتيجة 3-0 ليقتحم “الروخي بلانكوس” المربع الذهبي للدوري الإسباني، محتلًا الترتيب الرابع بواقع 42 نقطة.

أقيمت المباراة في ملعب فريق أوساسونا “إل سادار” وسط حضور جماهيري بلغ 20 ألف مشجع، ضمن مباريات المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وسجّل سواريز الهدف رقم 9 هذا الموسم 2021-2022 في الدوري الإسباني، فضلًا عن تقديمه تمريرتين حاسمتين خلال 23 مباراة لعبها مع الأتلتي.

شاهد هدف لويس سواريز من منتصف الملعب ضد أوساسونا