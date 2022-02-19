الرياضة

شاهد: الحارس أليسون “يصنع” وصلاح يسجل هدف عالمي

محمد ابو الوفاaccess_time18 / رجب / 1443 هـ      19 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أسيست أليسون إلى صلاح

سجّل المصري محمد صلاح هدفًا اليوم السبت في شباك فريق نورويتش سيتي من صناعة زميله البرازيلي في فريق ليفربول، أليسون بيكر، نال على إثره إشادات واسعة.

 

واستلم صلاح توزيعة متقنة من أليسون على مشارف منطقة جزاء نورويتش في الدقيقة 67 من الشوط الثاني، قبل أن يراوغ 3 لاعبين والحارس، ويودع الكرة في الشباك.

 

وحل “الكناري” ضيفًا على ليفربول في ملعبه “أنفيلد” ضمن مباريات المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي أدراها الحكم المخضرم مايك دين.

 

انتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 ليصعد إلى المركز الثاني على لائحة البريميرليغ بـ57 نقطة، ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 6 نقاط مؤقتًا.

 

شاهد أسيست أليسون إلى صلاح في مباراة نورويتش سيتي (3-1)

 

m.abo.elwafa

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