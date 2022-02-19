الرياضة

الطائي يعمق جراح الاتفاق

صحيفة البلادaccess_time18 / رجب / 1443 هـ      19 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان
حقق فريق الطائي فوزه الثاني على التوالي، وجاء على حساب مضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الدمام، في ختام جولة “يوم التأسيس” الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الطائي الشوط الأول متقدما بهدف سجله الأرجنتيني توبياس فيغيروا في الدقيقة العاشرة بعد خطأ من دفاع الاتفاق ومتابعته لكرة مرتدة من الحارس.

وفي الشوط الثاني، حاول الاتفاق العودة في النتيجة، والطائي تعزيز تقدمه، لكن دون أن تتغير النتيجة، ليرفع الطائي رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، ويتجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة ويتقهقر للمركز الرابع عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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