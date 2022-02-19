الطائي يعمق جراح الاتفاق

جدة – هلال سلمان
حقق فريق الطائي فوزه الثاني على التوالي، وجاء على حساب مضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الدمام، في ختام جولة “يوم التأسيس” الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أنهى الطائي الشوط الأول متقدما بهدف سجله الأرجنتيني توبياس فيغيروا في الدقيقة العاشرة بعد خطأ من دفاع الاتفاق ومتابعته لكرة مرتدة من الحارس.
وفي الشوط الثاني، حاول الاتفاق العودة في النتيجة، والطائي تعزيز تقدمه، لكن دون أن تتغير النتيجة، ليرفع الطائي رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، ويتجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة ويتقهقر للمركز الرابع عشر.