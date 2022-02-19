الجبير يلقي محاضرة في معهد الدراسات الدبلوماسية الإكوادوري

كيتو : البلاد

استضاف معهد الدراسات الدبلوماسية الإكوادوري، في العاصمة كيتو، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه لجمهورية الإكوادور.

وألقى معاليه محاضرة، استعرض خلالها العلاقات السعودية ـ الاكوادورية، وأهمية الرقي والدفع بها الى آفاق أرحب.

كما استعرض، مواقف المملكة العربية السعودية تجاه العديد من القضايا التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ودورها المحوري في استقرار الاقتصاد العالمي.

حضر المحاضرة، معالي وزير خارجية جمهورية الإكوادور خوان كارلوس هولوغوين، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور علي بن عبدالله باهيثم، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية الإكوادورية السفير اليخاندرو سواريز، ونخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شؤون المنطقة.