الرياضة

«6 مواجهات» في ممتاز اليد بـ«جولة يوم التأسيس»

صحيفة البلادaccess_time17 / رجب / 1443 هـ      18 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-حمودالزهراني
تعود يوم غد السبت منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بعد توقف استمر 90 يوماً بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في البطولة الآسيوية الـ 20 لمنتخبات الرجال، التي اختتمت مؤخراً في المنطقة الشرقية، وحقق فيها الأخضر الميدالية البرونزية، مع ضمانه التأهل العاشر تاريخياً لبطولة العالم 2023م.

وستشهد العودة إقامة ست مواجهات ضمن الجولة الثانية عشرة من البطولة، التي أطلق عليها الاتحاد السعودي لكرة اليد مسمى «جولة يوم التأسيس»، تزامناً مع يوم التأسيس السعودي الذي يصادف 22 فبراير، وستقام جميع مباريات الجولة الست عند تمام الساعة الثالثة عصراً.

 

الصفا × الزلفي
يلعب الصفا مع نظيره الزلفي على صالة نادي القادسية بالخبر، ويمتلك الصفا 15 نقطة في المركز الرابع، فيما يحتل الزلفي المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

السلام × الخليج
ويلتقي الوصيف برصيد 19 نقطة فريق الخليج، مع متذيل سلم الترتيب بنقطة واحدة فريق السلام، وستقام المواجهة على صالة نادي الاتفاق بالدمام.

الأهلي × المحيط
ويستضيف فريق الأهلي على صالته بجدة منافسه فريق المحيط، ويقع الأهلي في المرتبة العاشرة برصيد 6 نقاط، فيما يمتلك المحيط 8 نقاط تضعه في المركز الثامن.

الترجي × مضر
وعلى صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، يتواجه متصدر الترتيب بـ 21 فريق مضر مع نظيره الترجي صاحب المركز السابع برصيد 11 نقطة، وستبث المباراة تلفزيونياً على قنوات ssc الرياضية.

القارة × الوحدة
ويتنافس القارة مع الوحدة في المواجهة التي ستجمعهما على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء. يمتلك القارة 11 نقطة في المركز السادس، بينما يحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

النور × العدالة
ويلعب فريق العدالة صاحب المركز الحادي عشر بنقطتين، مع ثالث الترتيب بـ 16 نقطة فريق النور، وذلك على صالة نادي النهضة بالدمام.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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