«6 مواجهات» في ممتاز اليد بـ«جولة يوم التأسيس»

الدمام-حمودالزهراني
تعود يوم غد السبت منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بعد توقف استمر 90 يوماً بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في البطولة الآسيوية الـ 20 لمنتخبات الرجال، التي اختتمت مؤخراً في المنطقة الشرقية، وحقق فيها الأخضر الميدالية البرونزية، مع ضمانه التأهل العاشر تاريخياً لبطولة العالم 2023م.
وستشهد العودة إقامة ست مواجهات ضمن الجولة الثانية عشرة من البطولة، التي أطلق عليها الاتحاد السعودي لكرة اليد مسمى «جولة يوم التأسيس»، تزامناً مع يوم التأسيس السعودي الذي يصادف 22 فبراير، وستقام جميع مباريات الجولة الست عند تمام الساعة الثالثة عصراً.