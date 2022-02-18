المحليات

1569 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة البلادaccess_time17 / رجب / 1443 هـ      18 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية (1569) إصابة جديدة بفيروس كورنا وتعافي (2847) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (962) حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (735958) إصابة كما بلغ عدد حالات التعافي (704896) حالة، والحالات النشطة (22084)، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8978) حالة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *