1569 إصابة جديدة بكورونا

الرياض – البلاد

سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية (1569) إصابة جديدة بفيروس كورنا وتعافي (2847) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (962) حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (735958) إصابة كما بلغ عدد حالات التعافي (704896) حالة، والحالات النشطة (22084)، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8978) حالة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).