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وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التنسيق الثنائي

صحيفة البلادaccess_time17 / رجب / 1443 هـ      18 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

ميونخ : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي ينعقد بمشاركة دولية واسعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، لاسيماً السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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