“نيوم” تستضيف سباق “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية

متابعة- هاني البشر
تشهد مدينة نيوم غدا السبت انطلاق جولة “ديزرت إكس بري” من السباق الافتتاحي للسلسلة العالمية “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، الذي يقام في المملكة للمرة الثانية على التوالي، ويستمر لمدة يومين بمشاركة 10 فرق يمثلهم 20 متسابقاً، حيث يعد هذا السباق العالمي أحد مبادرات برنامج جودة الحياة.
وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: “إن هذا التميز الذي تشهده كل مناسبة تحتضنها أرض المملكة، يعد ترجمة للدعم الكبير والسخي الذي نجده من قبل قيادتنا الحكيمة – حفظها الله – ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وهو الأمر الذي يجعلنا نواصل العمل على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية بمختلف أشكالها وأنواعها في المستقبل القريب، التي تلتقي بشكل كبير مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، نحو بناء مستقبل أفضل وعمل مستدام – بإذن الله – يعكس الواقع المميز الذي تعيشه بلادنا”.