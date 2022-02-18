نسب إنجاز متقدمة لتوفير الوحدات السكنية بـ”الضواحي”

الرياض – البلاد

سجّلت الضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان، نسب إنجاز متقدمة لتوفير آلاف الوحدات السكنية ضمن 7 ضواحي متكاملة الخدمات والمرافق، تُعد نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني ورفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأنشأت الضواحي السكنية السبع على مساحة إجمالية تتجاوز 53 مليون م2 بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين من القطاع الخاص ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، وتشمل الضواحي: “الجوان”، و”الجوهرة”، و”الميار”، و”الواجهة”، و”السديم”، و”الدار”، و”خيالا”، التي تقع في المدن الكبرى في المملكة.

وتوفّر الضواحي السكنية بيئة سكنية جاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة استكمالًا لدور “الوطنية للإسكان” في تحقيق رؤية المملكة 2030 ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق من حدائق ومسطحات خضراء وبما يلبّي تطلّعات الأسر المستفيدة ضمن أسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال.