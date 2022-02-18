الرياضة

نجوم عرض” ELIMINATION CHAMBER” يستعدون لنزالاتهم في قبة “جدة سوبر دوم”

صحيفة البلادaccess_time17 / رجب / 1443 هـ      18 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- خالد مرضاح
حضر عدد من نجوم WWE اليوم مؤتمرًا صحافيًا استباقيًا لعرض “ELIMINATION CHAMBER”، الذي تبدأ نزالاته غدًا السبت في “جدة سوبر دوم”، التي تُعد أكبر قبة بلا أعمدة في العالم، بحماسة وترقب من جميع الشغوفين بالنزالات العالمية.

وشهد المؤتمر حضور عدد من نجوم العرض وكبار نجوم المصارعة، أبرزهم: بطل WWE بوبي لاشلي، وبطلة smackdown للنساء شارلوت فلير، إضافة إلى كل من: ليتا، وقولد بيرق، وري مستيريو، ودومينك مستيريو، وريا ريبلي، وأوستن ثيوري.

وظهرت خلال المؤتمر بوادر الاستعداد والحماس من قبل النجوم المرتقبين لبداية الفعالية، التي تنظمها الهيئة ضمن برامجها وأنشطتها الترفيهية وعروضها العالمية، التي شملت مجموعة من الشراكات مع WWE، لتقديم عروضها العالمية في المملكة، وقد حققت نجاحات محلية وعالمية لافتة آخرها WWE كراون جول” الذي استضافه موسم الرياض.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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