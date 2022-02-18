نجوم عرض” ELIMINATION CHAMBER” يستعدون لنزالاتهم في قبة “جدة سوبر دوم”

جدة- خالد مرضاح
حضر عدد من نجوم WWE اليوم مؤتمرًا صحافيًا استباقيًا لعرض “ELIMINATION CHAMBER”، الذي تبدأ نزالاته غدًا السبت في “جدة سوبر دوم”، التي تُعد أكبر قبة بلا أعمدة في العالم، بحماسة وترقب من جميع الشغوفين بالنزالات العالمية.
وشهد المؤتمر حضور عدد من نجوم العرض وكبار نجوم المصارعة، أبرزهم: بطل WWE بوبي لاشلي، وبطلة smackdown للنساء شارلوت فلير، إضافة إلى كل من: ليتا، وقولد بيرق، وري مستيريو، ودومينك مستيريو، وريا ريبلي، وأوستن ثيوري.
وظهرت خلال المؤتمر بوادر الاستعداد والحماس من قبل النجوم المرتقبين لبداية الفعالية، التي تنظمها الهيئة ضمن برامجها وأنشطتها الترفيهية وعروضها العالمية، التي شملت مجموعة من الشراكات مع WWE، لتقديم عروضها العالمية في المملكة، وقد حققت نجاحات محلية وعالمية لافتة آخرها WWE كراون جول” الذي استضافه موسم الرياض.