الرياضة مدرب الاتفاق فلادان: مواجهة الطائي تهمنا وهدفنا للفوز

الدمام- حمودالزهراني

شدد الصربي فلادان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على أهمية مواجهة الطائي، مشيراً إلى أن الفريق سيدخل من أجل الفوز دون غيره من أجل استعادة نغمة الانتصارات. وقال فلادان:” أمامنا مباراة مهمة مع الطائي، وهو فريق كبير وفي الفترة الشتوية غير عددا من اللاعبين الذين ساعدوا الفريق بعقلية جديدة؛ بحيث إنهم فازوا في آخر مباراة بعد سلسلة من الهزائم”. ونحن بعد مباراتنا مع الرائد ارتحنا مدة أسبوعين، وانضم إلينا لاعبون جدد، وإن شاء الله يساعدوا الفريق. اللاعبون الذين انضموا إلينا جاهزون بدنياً وسيشاركون في مباراة الطائي لأنها مهمة كما هي المباريات القادمة”. ووجه فلادان رسالة إلى جمهور الاتفاق قال فيها” نحاول أن نعطي جمهورنا كل شيء ممكن ونطلب منهم الدعم، وأملنا العودة لطريق الانتصارات ابتداء من مواجهة الطائي”.