الأولى في دوري المحترفين.. الفيصلي والرائد حبايب

متابعة- محمود العوضي

سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة فريقي الفيصلي والرائد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” جولة يوم التأسيس”. بتلك النتيجة، احتل المركز الثامن بـعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما حقق الفيصلي تعادله التاسع في الدوري، ليحتل المركز الثالث عشر برصيدـ 21 نقطة. يذكر أن الرائد سيحل ضيفًا على ضمك في الجولة المقبلة يوم السبت 26 فبراير، فيما سيواجه الفيصلي مضيفه الباطن يوم الأحد 27 فبراير.