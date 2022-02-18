تسليم هدية خادم الحرمين من المصحف للبوسنة وكينيا

الرياض – البلاد

تسلم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، اليوم (الجمعة)، الدفعة السادسة من هدية خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ البالغة 49,980 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات معاني القرآن الكريم، إلى البوسنة والهرسك، ليصل إجمالي ما أرسل (113,880) نسخة.

وستجري مراسم تسليم الهدية بمقر مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة سراييفو، وفق الإجراءات الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتباشر الوزارة، اليوم، تسليم الدفعة الخامسة من هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة 32.700 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات القرآن الكريم، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة نيروبي بجمهورية كينيا، ليصل إجمالي ما أرسل 73.050 نسخة، حيث ستجري مراسم تسليم الهدية، بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والسياسية البارزة، بعد أن تم وصول جميع الشحنات للعاصمة نيروبي.

وبهذه المناسبة، نوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالعناية والاهتمام الذي يحظى به مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من القيادة الرشيدة ، مؤكداً أن المجمع يعد الشاهد الأبرز لعناية المملكة بالقرآن الكريم وعلومه.