الرياضة

أخضر المبارزة ينافس في كأس العالم بسويسرا

صحيفة البلادaccess_time17 / رجب / 1443 هـ      18 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- هلال سلمان

يستهل المنتخب السعودي للمبارزة، مشواره في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما لسلاح الأبيه، التي ستنطلق غداً السبت في مدينة فينترتور السويسرية، بمشاركة 162 لاعباً من 18 دولة، بعد أن وصلت البعثة أمس إلى مدينة فينترتور برئاسة محمد بوعلي عضو مجلس الإدارة.

 

ويخوض الأخضر السعودي غداً منافسات (الفردي) لسلاح الأبيه، بمشاركة” حسين الطويل وعمر العكاس وأحمد الفيحاني وعبدالكريم الحليفي”، بقيادة المدير الفني محمد فؤاد، فيما يخوض بعد غد منافسات (الفرق). وقد أنهى المنتخب السعودي اليوم فحص أدوات المبارزة في الصالة الرياضية التي ستستضيف المنافسات، استعدادا لانطلاق البطولة.

 

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثاني في التصنيف الآسيوي للعبة، والمركز الـ14 على مستوى العالم في سلاح الأبيه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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