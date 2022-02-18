أخضر المبارزة ينافس في كأس العالم بسويسرا

جدة- هلال سلمان
يستهل المنتخب السعودي للمبارزة، مشواره في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما لسلاح الأبيه، التي ستنطلق غداً السبت في مدينة فينترتور السويسرية، بمشاركة 162 لاعباً من 18 دولة، بعد أن وصلت البعثة أمس إلى مدينة فينترتور برئاسة محمد بوعلي عضو مجلس الإدارة.
ويخوض الأخضر السعودي غداً منافسات (الفردي) لسلاح الأبيه، بمشاركة” حسين الطويل وعمر العكاس وأحمد الفيحاني وعبدالكريم الحليفي”، بقيادة المدير الفني محمد فؤاد، فيما يخوض بعد غد منافسات (الفرق). وقد أنهى المنتخب السعودي اليوم فحص أدوات المبارزة في الصالة الرياضية التي ستستضيف المنافسات، استعدادا لانطلاق البطولة.