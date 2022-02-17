150 كادرا يتدربون على مكافحة سوسة النخيل

تقرير- ياسر بن يوسف

انتهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء من تدريب (150) موظف من المنسوبين في أمانة العاصمة المقدسة ، و أمانة جدة ، و امانة الطائف ، من الاستشاريين والمهندسين والفنين لتعريفهم بالطرق السليمة لفحص وعلاج النخيل المصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء وكيفية الكشف عن بؤر الإصابة (تدريب نظري وعملي).

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة وتوصيات من إدارة الصحة النباتية على تدريب منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانات المناطق ) لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها في مناطق المملكة.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المزارعين مؤخرا إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد “بلِّغ”، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي وأتمته إجراءات العمل، بهدف تسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات ، لافتة إلى أن هناك 7 برامج مكافحة ، و 7 فرق ميدانية و11 مهندس وفني و 35 عامل لأعمال الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها في منطقة مكة المكرمة.

مشيرة إلى أن قسم الثروة النباتية بإدارة الزراعة و مكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة يتابع بشكل مستمر جميع البلاغات الواردة له من قِبل المزارعين عبر نظام البلاغات الموحد بلغ، بالإضافة إلى قيام فرق المكافحة بزيارات ميدانية عشوائية للمزارع التابعة للمكاتب. كما دعت جميع مزارعي النخيل بالمنطقة في حال وجود اشتباه إصابة بسوسة النخيل في مزارعهم إلى سرعة الإبلاغ عبر نظام بلغ ليتم على الفور مباشرة الفرق وتقديم كل ما يُسهم في القضاء – بإذن الله – على آفة سوسة النخيل المدمرة . وشددت” ” للوصول للهدف المنشود على ضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة . وعلى أهمية الفحص المبكر للنخيل واهمية الالتزام بنظام (قانون) الحجر لدول مجلس التعاون الخليجي وعدم ارتكاب مخالفة نقل النخيل بدون ترخيص من الوزارة، كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ولتلافي ما ينجم من خسائر اقتصادية على المزارعين.