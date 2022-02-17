الرياضة قرعة كأس آسيا تضع الأخضر في المجموعة الرابعة

الرياض- هاني البشر أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا للمنتخبات، التي ستقام في أوزبكستان، ويشارك فيها المنتخب السعودي تحت 23 عاما.

وقد أسفرت القرعة عن 4 مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: أوزبكستان – إيران – قطر – تركمنستان. المجموعة الثانية: الأردن – العراق – الكويت – أستراليا. المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية – تايلاند – فيتنام – ماليزيا. المجموعة الرابعة: الإمارات – السعودية – اليابان – طاجيكستان. ومن المقرر أن تقام بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في أوزبكستان، بمدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو القادم.