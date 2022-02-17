في جولة” يوم التأسيس”.. التعاون يوقف زحف الاتحاد

متابعة- هلال سلمان
تصوير-عبدالرحمن الخزيم
أوقف التعاون مسلسل انتصارات المتصدر الاتحاد عند 10، وانتزع منه تعادلا ثمينا (1-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ببريدة في جولة “يوم التأسيس” الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم الاتحاد بهدف مبكر سجله نجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة زميله البرازيلي فيليبي فسددها على يمين حارس التعاون أنجوس في الدقيقة الثانية، وحاول التعاون تسجيل التعادل فسدد الإسباني ميدران كرة زاحفة تصدى لها حارس الاتحاد غروهي ببراعة (د 7)، ثم أهدر رومارينيو فرصة خطيرة للاتحاد الذي نجح مدافعوه في احتواء خطورة مهاجمي التعاون لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.
ومع مطلع الشوط الثاني تصدى انجوس لانفرادة فهد المولد، ثم نجح التعاون في إدراك التعادل بعد أن سدد الرشيدي كرة أفلتت من بين يدي غروهي وتابعها النجم المصري مصطفى فتحي من على خط المرمى(د 59)، ومرت رأسية حمدالله بجوار القائم (د 75)، وطرد الحكم لاعب التعاون حسن العمري في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بالتعادل الذي رفع رصيد الاتحاد عند 48 نقطة، والتعاون إلى 22 نقطة.