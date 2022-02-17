فيديو: أهداف مباراة ليفربول وإنتر ميلان (2-0)

انتصر ليفربول الإنجليزي بهدفين نظيفين خارج الديار أمام إنتر ميلان الإيطالي سهرة الأربعاء، في إطار ذهاب مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أقيم اللقاء بين الفريقين على أرضية ملعب “جيوزيبي مياتزا” في مدينة ميلانو بحضور نحو 50 ألف مشجّع، وأداره تحكيميًا الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

سجل أهداف ليفربول أمام إنتر ميلان كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 75 من ضربة رأس، والمصري محمد صلاح بالدقيقة 83 بتصويبة متقنة.

ويعود ليفربول لاحتضان مباراة الإياب في ملعبه “أنفيلد” يوم الثلاثاء 8 مارس المقبل، مع التنويه بأن قاعدة الهدف خارج الديار تم إلغاؤها من المسابقة.

أهداف ليفربول وإنتر ميلان 2-0