الرياضة

فيديو: أهداف مباراة ليفربول وإنتر ميلان (2-0)

محمد ابو الوفاaccess_time16 / رجب / 1443 هـ      17 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف ليفربول وإنتر ميلان 2-0

انتصر ليفربول الإنجليزي بهدفين نظيفين خارج الديار أمام إنتر ميلان الإيطالي سهرة الأربعاء، في إطار ذهاب مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 

أقيم اللقاء بين الفريقين على أرضية ملعب “جيوزيبي مياتزا” في مدينة ميلانو بحضور نحو 50 ألف مشجّع، وأداره تحكيميًا الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

 

سجل أهداف ليفربول أمام إنتر ميلان كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 75 من ضربة رأس، والمصري محمد صلاح بالدقيقة 83 بتصويبة متقنة.

 

ويعود ليفربول لاحتضان مباراة الإياب في ملعبه “أنفيلد” يوم الثلاثاء 8 مارس المقبل، مع التنويه بأن قاعدة الهدف خارج الديار تم إلغاؤها من المسابقة.

 

أهداف ليفربول وإنتر ميلان 2-0

 

m.abo.elwafa

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