فيديو: أهداف مباراة بايرن ميونيخ وسالزبورغ (1-1)

خطف بايرن ميونيخ تعادلًا بنتيجة 1-1 خارج ملعبه أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي سهرة الأربعاء، في مباراة شهدت أهداف قوية من الجانبين.

وعاد بايرن ميونيخ -بطل ألمانيا- من ملعب “ريد بول أرينا” بتعادل صعب ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح النمساوي شوكويبيك أدامو أهداف المباراة في الدقيقة 21 وعادل الفرنسي كينغسلي كومان النتيجة لصالح بايرن ميونيخ بالدقيقة الأخيرة.

وتحين موقعة الإياب بين الفريقين سهرة يوم الثلاثاء 8 مارس المقبل في ملعب “أليانز أرينا” الخاص بفريق بايرن ميونيخ بمقاطعة بافاريا الألمانية.

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وسالزبورغ 1-1