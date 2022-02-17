طريقة عمل موس التوت الأحمر

وصفة كريمية غنية بنكهة التوت الرائعة

المقادير اللازمة

2 كوب من توت الاحمر الطازج او المجمد

1/2 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1-1 / 2 ملعقة صغيرة جيلاتين غير منكه

1/4 كوب ماء بارد

1 كوب كريمة خفق ثقيلة

طريقة العمل

اهرسي التوت ناعماً ثم صفيه

انقليه إلى وعاء كبير

يضاف السكر وعصير الليمون ويترك جانبا

في قدر صغير يرش الجيلاتين على الماء البارد

دعيه لمدة دقيقة

يقلب على نار خفيفة حتى يذوب الجيلاتين تمامًا

يقلب مع خليط التوت

ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك قليلاً حوالي ساعة واحدة.

انقلي خليط التوت إلى وعاء كبير واخفقي على سرعة عالية

أضيفي الكريمة تدريجيًا

يخفق حتى يثخن حوالي دقيقتين

غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة 1-2 ساعات

ثم يقدم بارد