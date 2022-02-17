المرأه صحة و عافية

طريقة عمل موس التوت الأحمر

نيفين عباسaccess_time16 / رجب / 1443 هـ      17 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كريمية غنية بنكهة التوت الرائعة

المقادير اللازمة

2 كوب من توت الاحمر الطازج او المجمد
1/2 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1-1 / 2 ملعقة صغيرة جيلاتين غير منكه
1/4 كوب ماء بارد
1 كوب كريمة خفق ثقيلة

طريقة العمل

اهرسي التوت ناعماً ثم صفيه
انقليه إلى وعاء كبير
يضاف السكر وعصير الليمون ويترك جانبا
في قدر صغير يرش الجيلاتين على الماء البارد
دعيه لمدة دقيقة
يقلب على نار خفيفة حتى يذوب الجيلاتين تمامًا
يقلب مع خليط التوت
ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك قليلاً حوالي ساعة واحدة.
انقلي خليط التوت إلى وعاء كبير واخفقي على سرعة عالية
أضيفي الكريمة تدريجيًا
يخفق حتى يثخن حوالي دقيقتين
غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة 1-2 ساعات
ثم يقدم بارد

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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