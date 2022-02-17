الرياضة

ركلة جزاء تنقذ الأهلي أمام الفيحاء

صحيفة البلادaccess_time16 / رجب / 1443 هـ      17 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
اقتنص فريق الأهلي تعادلا مثيرا من ضيفه الفيحاء بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات جولة ” يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الفيحاء، لاعبه سلطان مندش في الدقيقة (60) من عمر الشوط الثاني، قبل أن يحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة (90+4) سجلها بنجاح لاعبه المقدوني أليوسكي. بهذه النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى النقطة (27) في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة (25) في المركز الثامن.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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