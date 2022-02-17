دعت المتعافين إلى الإسراع بأخذ اللقاح .. الصحة: 8 خطوات منزلية للتخفيف من أعراض كورونا

الرياض ـ البلاد

حددت وزارة الصحة، خطوات من شأنها تخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد للمصابين به داخل المنزل،وجاء ما سبق، خلال رد الحساب الرسمي لوزارة الصحة على أسئلة واستفسارات المواطنين، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ووجه أحد المستخدمين سؤالًا للحساب الرسمي للوزارة، مفاده: «أنا في كورونا وفي أعراض، أقدر أروح المستشفى أو أطلب علاج ولا كيف ،ومن ثم، جاء رد الوزارة خلال مجموعة من التغريدات، كالآتي: «لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد، ولكن عند الإصابة يمكن تخفيف حدة الأعراض.

وأكدت الصحة أنه يمكن تخفيف اعراض كورونا بحزمة تكون من 8 إجراءات فعند ارتفاع درجة الحرارة، خذ قسطًا من الراحة ، اشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف ، تناول خافض حرارة مثل باراسيتامول بالجرعات المناسبة ، اشرب الكثير من السوائل الدافئة لتساعد على تقليل الاحتقان بالحلق ، أهتم بتناول الطعام الصحي، وأكثر من الخضروات والفاكهة التي تعززالمناعة وتجنب الطعام غير الصحي، إذا كنت تعاني من السعال، يفضل تجنب الاستلقاء على ظهرك، واستلق على جانبك أو اجلس في وضع مستقيم، عند الشعور بضيق بسيط في التنفس، حاول أن تجلس معتدلًا على الكرسي وترخي كتفيك، ثم قم بأخذ شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقًا، ثم إخراج الزفير من الفم ببطء، مع ملاحظة أنه إذا استمر ضيق التنفس أو ازداد سوءًا يجب الاتصال على (937) أو التوجه مباشرة للمستشفى. المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى، مثل فيتامين (سي) وفيتامين (د) والزنك، ولكن لا يجب تناولها بدون استشارة الطبيب المعالج. كما قالت وزارة الصحة إنه على المتعافي من فيروس كورونا، الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح على الفور. وجاء هذا التنويه، خلال رد الحساب الرسمي لوزارة الصحة، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، على أسئلة واستفسارات المواطنين. وتلقت الوزارة سؤالًا مفاده: «لي شهر من أصبت، هل آخذ الجرعة الثالثة ولازم أحذها عشان لاتروح محصن؟». كما أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا ؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 734389 حالة. وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 3207 حالات تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 702049 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8977 حالة. من جهته أكد اختصاصي الفيروسات والأمراض التنفسية، محمد الطراونة، أمس ، أن متلازمة ما بعد التعافي من كورونا قد تشكل ضغطًا على المنظومات الصحية خلال الفترة المقبلة.

وطالب الطراونة،من الأشخاص الذين تظهر أو تستمر لديهم أعراض المتلازمة لمدة تزيد على أسبوعين بعد التعافي مراجعة الطبيب المختص لأخذ سيرة مرضية مطولة وإجراء الفحص السريري واحتمالية إجراء بعض الفحوصات المخبرية والشعاعية.