حقيقة عرض النصر لحارس الفراعنة محمد أبوجبل.. ما القصة؟

جدة- البلاد
أعلن الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة والزمالك، أن ما يتواتر عن تلقيه عرضًا للانضمام لنادي النصر، فضلًا عن عرض آخر من نادٍ سعودي آخر لا أساس له من الصحة.
وقد نسب أمس تصريح لأحد وكلاء اللاعبين المصريين، قال فيه: إنه وكيل محمد أبوجبل، وأنه قد تلقى عرضين من الدوري السعودي، الأول من نادي النصر والثاني من نادٍ لم يكشف عنه.
ورد أبوجبل حول هذا الكلام عبر حسابه الشخصي على تويتر حيث كتب “لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفي أبوجبل فقط”، وأضاف أبوجبل: “كل ما يقال علي لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري”. واختتم أبو جبل بقوله: “تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك فقط لاغير”
يذكر أن الزمالك يتواجد الآن في أنجولا لملاقاة ساجراد الأنجولي السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وكان” سيد مرعي” قد ادعى أنه وكيل أعمال محمد أبوجبل، وأن موكله تلقى عرضاً من نادي النصر السعودي، مشيراً إلى أن أولوية الحارس الذي تألق في بطولة كأس أمم إفريقيا هي البقاء في فريقه الحالي.
وقال مرعي: تلقى موكلي عرضاً من نادي النصر، بالإضافة إلى وجود عرضِ من ناد سعودي آخر، لكن أبوجبل يضع الاستمرار مع الزمالك أولويته القصوى.
وواصل: دخل موكلي فترة الأشهر الستة من عقده مع الزمالك، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب انتخابات الرئاسة، وسيتم الجلوس مع إدارة النادي الأسبوع القادم لبحث تمديد التعاقد بين الطرفين.
يذكر أن أبوجبل (33 عاماً) قد تألق بشدة مع منتخب مصر الذي بلغ نهائي كأس أمم إفريقيا قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.
وبدأ أبوجبل مسيرته الاحترافية موسم 2010-2011 مع نادي إنبي قبل أن ينتقل للزمالك صيف 2013 وقضى مع الزمالك 3 سنوات وبعدها رحل لسموحة، ثم عاد إلى القلعة البيضاء مرة أخرى يوليو 2019 حتى الآن. ولعب مع الزمالك 77 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 40 منها، متوجًا بـ7 بطولات مع الفريق الأبيض.