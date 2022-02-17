بعد مباراة دراماتيكية.. النصر يخطف فوزًا مثيرًا من الباطن

متابعة – محمود العوضي
بعد مباراة دراماتيكية، وبشق الأنفس، تمكن فريق النصر من تحقيق فوز غالٍ على مضيفه الباطن، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات جولة( يوم التأسيس) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدّم النصر بعد مرور (4) دقائق عن طريق لاعبه فينسنت أبو بكر قبل أن يضيف زميله عبدالمجيد الصليهم الهدف الثاني في الدقيقة (24) ثم قلّص فابيو أبرو النتيجة بهدف للباطن من ركلة جزاء في الدقيقة (33).
وفي الشوط الثاني، عزز خالد الغنام تقدم النصر بهدف ثالث في الدقيقة (68) قبل أن يُقلص فابيو أبرو النتيجة مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة (79) ثم تعادل زميله زكريا سامي في الدقيقة (81) قبل أن يخطف بيتي هدف الفوز للنصر في الدقيقة (90+1). ليرفع النصر رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 19 في المركز 14.