بالصور.. أسرع 5 حيوانات على وجه الأرض

في مملكة الحيوان ، يمكن أن تعني السرعة الفرق بين الحياة والموت

تستخدم الحيوانات المفترسة سرعتها للتغلب على فرائسها والتغلب عليها

بينما تعتمد الحيوانات ذات الدفاعات القليلة الأخرى على السرعة لتجنب أن يتم تناولها علي العشاء!

إليك بعض من أسرع الحيوانات في العالم

1- الفهد

قادر على الذهاب من 0 إلى 60 ميلا في الساعة في أقل من ثلاث ثوان ، يعتبر الفهد أسرع حيوان بري ، على الرغم من أنه قادر على الحفاظ على هذه السرعات لمسافات قصيرة فقط

كما أن الأسود سريعة جدًا عند اصطياد الفريسة ، حيث تصل سرعتها القصوى إلى حوالي 50 ميلاً في الساعة

ومع ذلك ، فإن الفريسة الشائعة للقطط الأفريقية الكبيرة يمكن أن تكون سريعة جدًا أيضًا

سبرينغبوك ، على سبيل المثال ، يمكن أن تصل إلى 55 ميلا في الساعة عند متابعتها ، وقد تم تسجيل الحيوانات البرية الزرقاء بسرعة 50 ميلا في الساعة.

2- الظبي الأمريكي

في حين أن الفهد هو أسرع عداء ، فإن قرن الشوكة ، المعروف أيضًا باسم الظبي الأمريكية هو أسرع عداء لمسافات طويلة في مملكة الحيوانات

إنه قادر على الحفاظ على سرعة ما يقرب من 35 ميلاً في الساعة على مدى عدة أميال وحتى أسرع على مسافات أقصر

خلال السباقات السريعة لتفادي الحيوانات المفترسة ، يمكن أن تصل الأبواق الشوكية إلى سرعات قصوى تبلغ حوالي 55 ميلًا في الساعة

بفضل الوسائد الخاصة الموجودة على حوافرها والقدرة على امتصاص كميات كبيرة من الأكسجين أثناء الجري

3- سمكة مارلين الأسود

يمكن لمجموعة متنوعة من الأسماك تحقيق سرعات مذهلة عند الضرورة ، ولكن جمع حسابات دقيقة يمكن التحقق منها كان أمرًا صعبًا

وفقًا لبعض المصادر ، فإن المارلين الأسود هو الأسرع ، حيث تصل سرعته القصوى إلى 80 ميلاً في الساعة

تعتبر سمكة أبو شراع أيضًا من أفضل المنافسين ، حيث تصل سرعتها القصوى المقدرة إلى 67 ميلاً في الساعة على الأقل.

4- ذبابة الحصان

قد يكون من الصعب قياس سرعات الحشرات بدقة

ومع ذلك ، فمن المعروف أن ذبابة الحصان الشائعة يمكنها تحقيق سرعات تقدر بـ 90 ميلًا في الساعة في ظل ظروف معينة ، وهي سرعة يتم قياسها خلال تجربة علمية.

5- طائر الشاهين

عندما يتعلق الأمر بالسرعة المذهلة ، فإن الطيور هي أولمبياد الطبيعة

يعتبر صقر الشاهين أسرع طائر وأسرع عضو في مملكة الحيوانات ، حيث تصل سرعته إلى أكثر من 185 ميلاً في الساعة عند الصيد

طائر آخر فائق السرعة هو النسر الذهبي ، الذي يغوص بسرعة تزيد عن 150 ميلاً في الساعة

يمكن أن تصل سرعة الإبرة ذات الحنجرة البيضاء إلى سرعة 105 أميال في الساعة في رحلة أفقية ، ويمكن أن تصل الهواية الأوراسية إلى 100 ميل في الساعة.