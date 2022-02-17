بالصور.. أخطر الأفاعي المميتة حول العالم

قلة من الحيوانات تصيب البشر بالرعب مثل الثعابين السامة على الرغم من أن فرص الوقوع في ثعبان سام ضعيفة

وتعيش الثعابين الموصوفة هنا بشكل أساسي في المناطق الاستوائية ولكن قد يعيش البعض في مراكز الأبحاث وحدائق الحيوان

1- أفعي المامبو السوداء

تعيش المامبا “السوداء” أو ذات الفم الأسود في السافانا الصخرية ويمكن غالبًا مواجهتها على الأرض ، حيث يبدو أنها مولعة بتلال النمل الأبيض

يتراوح لونه من الرمادي إلى البني الغامق ، واسمه مشتق من اللون الأسود داخل فمه

يخشى المامبا السوداء لأنها كبيرة وسريعة وتمتلك سمًا قويًا للغاية يقتل معظم ضحاياه من البشر

على الرغم من سمعتها العدوانية ، لم يتم إثبات الهجمات غير المبررة على البشر ، وهي مسؤولة فقط عن عدد قليل من الوفيات سنويًا

2- أفعي الذقن الأصفر

ثعبان عدواني غالبًا ما يدخل مساكن البشر في جزر ريوكيو ويعد خطيرًا

3- ثعبان بومسلانغ

يصطاد ثعبان بومسلانغ عن طريق مد الجزء الأمامي من جسمه بلا حراك من الشجرة ، ويشبه شكله غصنًا. الثعبان ذو الأنياب الخلفية يسلم سمه عن طريق مضغ ضحيته حتى يستسلم الضحية للسموم.

4- الكوبرا الأسترالية

ثعبان النمر الشرقي هو النوع الأكثر انتشارًا من ثعبان النمر ، والذي يسكن الحافة الجنوبية لأستراليا والجزر المجاورة في المنطقة

وبينما تستعد للضرب ، فإنها تسطح رأسها ورقبتها بطريقة تشبه الكوبرا الآسيوية والأفريقية.

5- الأفعى ذات القشور

قد تكون الأفعى ذات القشور هي الأكثر فتكًا بين جميع الثعابين ، حيث يعتقد العلماء أنها مسؤولة عن وفيات بشرية أكثر من جميع أنواع الثعابين الأخرى مجتمعة

ومع ذلك ، فإن سمها مميت في أقل من 10 في المائة من الضحايا غير المعالجين ، لكن عدوانية الثعبان تعني أنه يلدغ مبكرًا وفي كثير من الأحيان.

6- ثعبان الكريت ذو النطاقات

الكريت ذو النطاقات هو أحد أقارب الكوبرا شديدة السمية. سمها هو في الأساس سم عصبي يسبب الشلل.

7- كوبرا الملك

كوبرا الملك هو أطول ثعبان سام في العالم لدغته توفر كمية هائلة من السموم العصبية المسببة للشلل

سم الثعبان قوي جدًا وضخم لدرجة أنه يمكن أن يقتل فيلًا في غضون ساعات قليلة

تؤدي الوفاة أيضًا إلى ما لا يقل عن 50 إلى 60 في المائة من الحالات البشرية غير المعالجة.

8- ثعبان تايبان الساحلي

ينتج تايبان الساحلي سمًا مطابقًا تقريبًا لسم ابن عمه الداخلي

لدغته مميتة في أكثر من 80 بالمائة من الحالات غير المعالجة.

9- الأفعى الشرسة

لدغة تايبان الداخلية أو الغربية الذي يُطلق عليه أيضًا الأفعى الشرسة مشروب حقيقي من السموم

يتكون السم من تايبوكسين ، وهو مزيج معقد من السموم العصبية ومحفزات التخثر والسموم العضلية التي تشل العضلات وتمنع التنفس وتسبب نزيف الدم في الأوعية الدموية والأنسجة وتضر بالعضلات.