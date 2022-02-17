باريس يؤمّن مبابي بـ”أغلى راتب في العالم”

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لعرض أغلى راتب في عالم كرة القدم، على لاعبه كيليان مبابي من أجل تمديد عقد جديد مع النادي الباريسي.

وينتهي عقد مبابي (22 عامًا) مع باريس سان جيرمان بانقضاء الموسم الحالي 2021-2022 مع ترجيح كفة رحيله إلى ريال مدريد الإسباني بشكل كبير.

يومية “Independent” البريطانية ذكرت من مصادرها الخاصة اليوم الخميس أن إدارة باريس تستعد لعرض راتب 500 ألف يورو أسبوعيًا لمبابي.

وقاد مبابي باريس لاقتناص فوز صعب أمام ريال مدريد أمسية الثلاثاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدف المباراة الوحيد.

عقب المباراة قال مبابي لـ”Movistar” الإسبانية: “ألعب حاليًا مع أحد أفضل فرق العالم، وسأبذل قصارى جهدي حتّى نهاية الموسم، لم أقرر مستقبلي”.

أما المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو فقد قال: “سنعمل على أن يبقى مبابي في الفريق حتّى نهاية مسيرته، إنه أحد أفضل 5 لاعبين بالعالم”.