استعادة تعديات في أبرق الرغامة

جدة ـ ياسر بن يوسف

استعادت أمانة محافظة جدة أراضي حكومية بمساحة تقدر بنحو (16) ألف متر مربع بنطاق بلدية أبرق الرغامة، وذلك ضمن جهودها الميدانية في رصد المخالفات البلدية ومعالجة الظواهر السلبية على نطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس خليل الزهراني, أن الفرق الرقابية في البلدية رصدت عددًا من التعديات داخل نطاق البلدية, وذلك بإنشاء حضائر أغنام مخالفة تسببت في إزعاج السكان والتلوث، حيث تم إزالة 62 حظيرة مخالفة تمارس نشاطها عشوائياً.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتعقب المخالفات البلدية والأنشطة التي تمارس أعمال غير مرخصة داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية، مثمنة تعاون السكان ومساهمتهم في تحسين الخدمات من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال برقم البلاغات الموحد 940.