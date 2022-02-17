اختتام أعمال اجتماعات الملاحة الجوية وسلامة الطيران بالرياض

الرياض : واس

اختتمت في العاصمة الرياض اليوم أعمال الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية والاجتماع التاسع للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لإقليم الشرق الأوسط، بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الشرق الأوسط، بمشاركة مسؤولي هيئات الطيران المدني في الدول الأعضاء، وممثلي منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي بإقليم الشرق الأوسط وعدد من منظمات صناعة الطيران الدولية.

وأسفرت الاجتماعات -التي انعقدت خلال المدة من 14 إلى 17 فبراير 2022م- عن انتخاب الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لإقليم الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للمملكة العربية السعودية رئيساً للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وتناولت خلال أيام الاجتماعات الأربعة عدة محاور شملت استعراض ومناقشة آخر التطورات الدولية في مجال الملاحة الجوية، ومخرجات المؤتمر العالمي للسلامة 2021، وتأثيرات جائحة كورونا على قطاع الطيران، ومخرجات فرق العمل الإقليمية في مجال الملاحة الجوية والمطارات والبيئة والأرصاد الجوية، إضافة إلى استعدادات إقليم الشرق الأوسط لإدارة تدفق الحركة الجوية لحدث كأس العالم 2022 بدولة قطر.

كما قامت المملكة بطرح عدة أوراق عمل ومعلومات، أبرزها ممارستها الحالية في حماية أنظمة الطيران، حيث اطّلع أعضاء دول الشرق الأوسط والمنظمات المشاركة على آخر التطورات لمشاريع البنية التحتية لأنظمة الملاحة الجوية والبحث والإنقاذ، وآخر نماذج الاستدامة البيئية للمطارات، والعديد من أوراق العمل خلال أعمال الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية والاجتماع التاسع للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لإقليم الشرق الأوسط.

وأوصت الاجتماعات التي انعقدت في ختام أعمالها بضمان التطوير المستمر والمتسق للطيران المدني الدولي بإقليم الشرق الأوسط وما يتصل مع الأقاليم المجاورة وبما يتفق مع القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والخطة العالمية للملاحة الجوية لأنظمة الملاحة الجوية وإدارة الحركة الجوية، وتسهيل وتنسيق تنفيذ تقديم خدمات الملاحة الجوية على النحو الذي يضمن السلامة والانتظام والكفاءة بإقليم الشرق الأوسط.

يذكر أن قطاع الطيران المدني الدولي يعمل على مبدأ التعاون بين الدول المتعاقدة مع المنظمة، حيث تقوم الدول المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها الدولية لتعزيز سلامة وكفاءة قطاع الطيران لتحقيق النمو المستدام على النحو المتكامل بين الدول الأعضاء في إقليم الشرق الأوسط وكذلك بين الأقاليم المجاورة له.