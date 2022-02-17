“إنفاذ” يشرف على 7 مزادات تقام على 99 فرصة عقارية متميزة

جدة : البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إشرافه على 7 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات تقع في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 23 فبراير حتى الأول من شهر مارس 2022م.

وتعرض المزادات 99 فرصة عقارية، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 7 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة، وتبدأ المزادات بمزاد البحر الأحمر الإلكتروني الذي يقام على 5 عقارات متنوعة بمدينتي جدة ورابغ، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على عقارين بمدينتي سكاكا ودومة الجندل، ثم مزاد عالية الخرج الحضوري المقام على 16 عقارًا بمحافظة الخرج.

كما يقام مزاد أجا وسلمى الحضوري المقام على 29 عقارًا في مدينة حائل، ومزاد جواهر الوشم الحضوري المقام على 17 فرصة عقارية بمحافظة شقراء، ومزاد جواهر الجوار الحضوري الذي يقام على 17 فرصة عقارية بمدينة مكة المكرمة، ومزاد واحات المشرق الحضوري الذي يقام على 13 فرصة عقارية متنوعة بالمنطقة الشرقية.