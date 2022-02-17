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أمانة الشرقية تنهي المرحلة الثانية من عالمي الجودة

صحيفة البلادaccess_time16 / رجب / 1443 هـ      17 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام ـ البلاد

أنهت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية من تطبيق النظام العالمي للجودة (الأيزو 9001: 2015) الذي استهدف الإدارات العامة، فيما تستهدف المرحلة الثالثة ثلاث وكالات تابعة لها، وفق برنامجاً زمنياً معداً لذلك.

وأكد مدير الجودة والتميز المؤسسي المهندس علي القرني، حرص الأمانة على التميز وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين وأهمية أتمتة جميع الخدمات، بهدف وصولها للمستفيدين بأعلى درجات ومعايير الجودة والتميز، والعمل على تطبيق هذا البرنامج على الوكالات واستكمال المرحلتين السابقتين، وتطبيق النظام على مستوى الأمانة بشكل كامل.

وأوضح القرني أنه جرى إعداد خطة عمل تتضمن مخرجاتها توثيق الإجراءات على مستوى الأمانة كاملة، والرفع بها على منصة إلكترونية، بهدف أتمتة الإجراءات ووضع معايير ومؤشرات لكل عملية، وتحسين وتطوير مستوى الخدمات، من خلال تطبيق هذا النظام ورفع كفاءة الخدمات والمشاريع، وتحقيق أعلى درجة رضا للمستفيدين عبر تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية؛ ورفع درجة التنافسية والسعي المستمر للتميز على مستوى القطاعات الحكومية والمنظمات الخاصة في مجال الجودة والتميز المؤسسي. من جانب آخر، أزالت الأمانة 326 موقعا عشوائيا داخل النطاق العمراني في محافظة الجبيل، وذلك ضمن حملة بيئية تهدف للحد من الملوثات البصرية وتحسين المشهد البصري، شملت مخيمات واستراحات وأحواش وصنادق عشوائية وغيرها.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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