8 شخصيات سينمائية كرمت في مهرجان أفلام السعودية

الدمام-حمود الزهراني

منذ انطلاقته عام 2008م كرم مهرجان أفلام السعودية ثماني شخصيات سينمائية (سعودية وخليجية) تركت أثراً بارزاً في صناعة السينما السعودية والخليجية، ويكرمّ في دورته الثامنة التي ستقام من ٢ إلى ٩ يونيو المقبل كل من أول ممثل عربي في هوليود السعودي خليل أبراهيم الرواف (1898/ 2000م) والمخرج الكويتي الراحل خالد الصديق (1945/ 2021).

وتأتي أهمية اختيار المهرجان لهذه الشخصيات بسبب الأثر الذي تركته على الساحة المحلية والعربية، وكذلك العالمية، وهذا ما أكده مدير المهرجان أحمد الملا الذي قال بأن الممثل السعودي خليل بن إبراهيم الرواف المولود في بريدة كان أول ممثل عربي يصل إلى هوليود في ثلاثينيات القرن الماضي، وقد أدى دور حارس بدوي لشيخ قبيلة عام 1937م مع الممثل الشهير جون واين في فيلم “كنت مراسلا حربيا”، إضافة إلى عمله كمستشار فني للتراث العربي في هوليود. قضى الرواف حياته التي تجاوز فيها المائة عام يجول في الجزيرة العربية مرتحلاً، منذ مرحلة الصبا التي مرت سريعا وهو على ظهور الجمال تاجرا مع قوافل “العقيلات” من بريدة الى دمشق، فبغداد ومصر، وبيروت وأثينا، وروما، ليتوجه فيما بعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة زوجته الأمريكية الأولى “فرانسيس” وذلك في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي ليصبح أول مهاجر سعودي إلى أمريكا، حيث تفتقت حياته الشعرية وتجاربه الجريئة ليصبح بعد ذلك أول ممثل عربي في هوليود، كما عمل في الصحافة والإذاعة وتعليم اللغة العربية. وعن الشخصية الخليجية المكرمة لهذا العام قال الملا بأنه المخرج الكويتي خالد الصديق هو رائد السينما الخليجية بمشوار سينمائي عامر بالعطاء والبصمات وكذلك التحديات، كما أنه أنطلق في فضاء صناعة الفن السابع كويتيا وخليجيا ليحقق تحفته الخالدة – بس يا بحر – التي ستظل شاهدا علي الريادة وقصيدة للاحتفاء بزمن الغوص والتعب وشظف العيش، وليلحق بتلك التجربة مجموعة من الأعمال، وظل الصديق خلال مشواره نموذجا للتحدي ومتصلا مع أجيال الفن السابع في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، منجزا عددا من التجارب في صناعة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة.

يذكر أن مهرجان أفلام السعودية سبق له وأن كرم في دورته الأولى المخرج السعودي عبدالله المحيسن، والثانية المخرج السعودي إبراهيم القاضي، وفي الثالثة تم تكريم المخرج السعودي سعد الفريح، وفي الرابعة الممثل السعودي سعد خضر.

وانطلاقاً من الدورة الخامسة قام المهرجان بتكريم شخصية سعودية وأخرى خليجية، فكرم عام 2019م الممثل والمنتج السعودي لطفي زيني ومدير مهرجان دبي السينمائي مسعود أمر الله آل علي، وفي عام 2021م ضمن الدورة السابعة قام المهرجان بتكريم كل من المخرج السعودي البريطاني مأمون حسن والسينمائي البحريني بسام الذوادي. يذكر بأن مهرجان أفلام السعودية يقام بشكل سنوي بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون في الدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.