28 قطعة أثرية سعودية تزين معرض إكسبو دبي

الرياض ـ البلاد

احتضن جناح المملكة في معرض إكسبو 2020، المقام حاليًا في دبي، 28 قطعة أثرية من محافظة العلا، ويعود تاريخها إلى الألف الأول قبل الميلاد.

وأوضح “المتحف الحي بالعلا” أن القطع التي تم عرضها في “إكسبو دبي” تعد ذات بعد فني يمثل ما توصلت إليه الحضارات التي سكنت شمال غرب الجزيرة العربية في الألف الأول قبل الميلاد من ازدهار ورقي. وقد اكتسبت عدد من القطع الأثرية السعودية شهرة عالمية من خلال الكتابة عنها في عدد من الأبحاث والدراسات والمجلات المتخصصة في الآثار والإشارة إليها في بحوث عدد من علماء الآثار حول العالم.

وحظيت هذه القطع بالشهرة نظرا لجمال تصميمها وجودة نحتها إضافة إلى قيمتها الأثرية ما جعلها قطعة فنية تاريخية. من أبرز هذه القطع الأثرية تمثال “رجل المعاناة” الذي يعد من أشهر القطع الأثرية السعودية، ومن أبرز قطع معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” الذي احتضنه عدد من المتاحف العالمية.

ورجل المعاناة هو تمثال من الحجر الرملي، عثر عليه بالقرب من بلدة الكهفة 200 كيلومتر جنوب حائل، ويعود تاريخ القطعة لأكثر من 6 آلاف عام، ويحمل التمثال روعة في التعبير، كما يراها مختصون، حيث يعبر عن ملامح الحزن في عينين غائرتين وفم، ويد تمتد نحو القلب كناية عن المعاناة التي أبدع النحات في تصويرها. يذكر أن “إكسبو 2020 دبي” يستضيف أكثر من 190 دولة يتشاركون خبراتهم لمدة 182 يومًا في مجالات الإبداع والابتكار، وعرض أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم.