فيديو: أهداف مباراة مانشستر سيتي ولشبونة (5-0)

عاد مانشستر سيتي الإنجليزي من ملعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي منتصر بخمسة أهداف نظيفة سهرة الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووضع النادي السماوي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، قدمًا في ربع نهائي المسابقة بعد فوزه العريض في ملعب لشبونة “خوسيه ألفادي”.

وسجّل أهداف مانشستر سيتي ضد لشبونة، رياض محرز بالدقيقة (7) وبرناردو سيلفا هدفين (7 – 44) وفيل فودين (32) ورحيم ستيرلينغ (58).

وأحرز مانشستر سيتي 5 أهداف في مباراة واحدة للمرة رقم 43 في عهد المدرب بيب غوارديولا منذ استلامة الدفة الفنية للنادي في عام 2016.

كما أصبح أسرع نادي في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 200 هدف بعد أن استغرق 70 مباراة فقط بحسب منصة “أوبتا” المختصة في الإحصاءات.

شاهد أهداف مانشستر سيتي ولشبونة 5-0