فوائد كبرى داخل البرتقال لا يعرفها الجميع.. ليس مصدر الفيتامين فقط

يعتبر الملايين البرتقال هو المصدر الأمثل لفيتامين سي ولكن الفوائد الجمة ليست فقط هذا الأمر.

بحسب سكاي نيوز، فإن للبرتقال فوائد كبيرة أخرى، أكثر من مجرد كونها فاكهة تساعدك لتقوية المناعة.

وحدد موقع “فيجيتيريان تايمز”، فوائد كبيرة للبرتقال، ليست معروفة للجميع، قد لا تتعلق بالحصول على “فيتامين سي”.

صحة القلب

يرتبط استهلاك فاكهة البرتقال وعصير البرتقال بالعديد من الفوائد الصحية للقلب.

ذلك بفضل العناصر الغذائية التي يحتوي عليها بشكل طبيعي.

هناك نوعان من مركبات الفلافونويد الموجودة في البرتقال، هيسبيريدين ونارنجينين.

المناعة

يحتوي البرتقال بشكل طبيعي على الكاروتينات مثل بيتا كاروتين وبيتا كريبتوكسانثين.

وهي مغذيات تدعم صحة المناعة بشكل طبيعي.

وبالطبع يساعد “فيتامين سي” في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي يمكن أن تساعد في محاربة الالتهابات.

البشرة

يمكن أن يساعد البرتقال في الحفاظ على نظارة البشرة بطريقة طبيعية.

ويأتي الدعم من فيتامين سي الذي يدعم إنتاج الكولاجين، ومن الكاروتينات التي تحارب الجذور الضارة للجلد.

لذلك يمنح البرتقال جسمك تغذية للبشرة من الداخل إلى الخارج.

الالتهاب

يرتبط الالتهاب المزمن ببعض النتائج غير المواتية.

بما في ذلك زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.

والبرتقال من الأطعمة التي قد تساعد في مكافحة هذه الحالة.

قد تكون مادة الفلافونويد الهسبريدين الموجودة في البرتقال وعصير البرتقال هي السبب في هذا الدور المضاد للالتهابات.

قشر البرتقال

إذا أردت فائدة قصوى، فإن لقشر البرتقال فوائد هائلة.

ضم قشر البرتقال في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر المزيد من الفوائد الصحية.

لأن هذا الجزء من الفاكهة مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والألياف والكالسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، تعد القشور مصدرا غنيا لـ”دي ليمونين”، وهو مركب له فوائد فريدة مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.