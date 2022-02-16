بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل صلصة الكراميل المملحة

وصفة صلصة الكراميل المملحة منزلية الصنع سهلة وسريعة وتعتبر التزيين المثالي أو الإضافة المثالية للآيس كريم والتشيز كيك والكعك والكب كيك والخبز الحلو والشوكولاتة الساخنة والفطائر

المقادير اللازمة

1 كوب سكر

6 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة

1 ملعقة الفانيليا (اختياري)

نصف كوب كريمة ثقيلة

نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

في قدر ثقيل القاع على نار متوسطة سخني السكر

قلبي باستمرار باستخدام ملعقة مقاومة للحرارة

سوف يتكتل السكر لكنه سيذوب في النهاية

استمري في التقليب حتى يذوب السكر ويصبح سائل بني فاتح لحوالي 3-4 دقائق

بمجرد أن يذوب السكر أضيفي الزبدة والفانيليا على الفور (إذا كنت تستخدمينها)

يقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة لمدة 1-2 دقيقة

صبي الكريمة ببطء مع التحريك باستمرار

استمري في التقليب حتى يغلي المزيج

استمري في التقليب والغلي لمدة دقيقة واحدة

يرفع القدر عن النار ويضاف الملح مع التحريك حتى يتجانس

اتركي الصلصة تبرد لمدة 10 دقائق

ثم اسكبيها في وعاء زجاجي

تبرد تمامًا مع فتح الغطاء

ثم قومي بتغطيتها وتخزينها في الثلاجة

سوف تتكاثف صلصة الكراميل المملحة عندما تبرد