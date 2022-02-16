الفيلم السعودي “قوارير” ينافس في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

ينافس الفيلم السعودي قوارير في مسابقة الأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي يُقام في الفترة ما بين 23 وحتى 28 فبراير، الفيلم من إخراج 5 مخرجات سعوديات وهن رغيد النهدي، نورة المولد، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي، نور الأمير ومن كتابة نورة المولد، سارة مسفر، فاطمة الحازمي، نور الأمير. ويطرح فيلم قوارير خمسة قصص لبطلات نسائية يخاطرن بحياتهن في مواجهة التحديات التي تواجههن في المجتمع، ويقوم ببطولة الفيلم سلوى أحمد، منال أحمد، خيرية أبو لبن، رغد بالشرم، فَيَ فؤاد، إنتاج مساعد لجين باخشوين، إنتاج رغيد النهدي، سارة مسفر. وقد شارك الفيلم مؤخرًا بالدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.