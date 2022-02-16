الفن

الفيلم السعودي “قوارير” ينافس في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

فرناس حفظيaccess_time15 / رجب / 1443 هـ      16 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

ينافس الفيلم السعودي قوارير في مسابقة الأفلام الطويلة ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي يُقام في الفترة ما بين 23 وحتى 28 فبراير، الفيلم من إخراج 5 مخرجات سعوديات وهن رغيد النهدي، نورة المولد، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي، نور الأمير ومن كتابة نورة المولد، سارة مسفر، فاطمة الحازمي، نور الأمير.

ويطرح فيلم قوارير خمسة قصص لبطلات نسائية يخاطرن بحياتهن في مواجهة التحديات التي تواجههن في المجتمع، ويقوم ببطولة الفيلم سلوى أحمد، منال أحمد، خيرية أبو لبن، رغد بالشرم، فَيَ فؤاد، إنتاج مساعد لجين باخشوين، إنتاج رغيد النهدي، سارة مسفر.

وقد شارك الفيلم مؤخرًا بالدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *