الخرف قد تكون له علامات مبكرة.. هذه الأمور تبدأ في الثلاثينات من العمر

الخرف أو الزهايمر هو المرض الذي يخشاه الملايين ويرغبون في تجنبه بأي طريقة بل تتبع العلامات التحذيرية له.

وهناك بحسب تقرير روسيا اليوم، علامات في الغالب تسبقها سنوات من التدهور الداخلي للدماغ.

ولكن بالنسبة لمجموعة فرعية من هذه الحالة، قد تظهر الأعراض مبكرا في الثلاثينيات من العمر.

ويمكن أن يؤدي الاضطراب الوراثي المعروف باسم اعتلال الشرايين الوعائي السائد الدماغي.

مع الاحتشاء تحت القشري واعتلال بيضاء الدماغ أو متلازمة كاداسيل (CADASIL)، بشكل عام، إلى الخرف الوعائي.

وأشار الخبراء في مؤسسة “جون هوبكنز ميديسن” إلى أن هذه الحالة الموروثة من أحد الوالدين.

تؤثر على الأوعية الدموية في المادة البيضاء في الدماغ.

وأشارت مؤسسة “جون هوبكنز ميديسن” إلى الأعراض المبكرة للمعاناة من متلازمة كاداسيل.

وقالت إنه في “منتصف الثلاثينيات” من العمر، إذا كان شخص ما مصابا بهذه الحالة، فقد يعاني من:

– صداع نصفي

– نوبات

– اكتئاب حاد

وأضافت المنظمة الوطنية للأمراض النادرة (NORD) بعض الأعراض الأخرى

وكشفت أن “الأعراض المميزة” لاعتلال الشرايين الوعائي السائد الدماغي مع الاحتشاء تحت القشري

واعتلال بيضاء الدماغ (CADASIL)، قد تشمل:

– السكتات الدماغية المتكررة

– الضعف الادراكي

– صداع نصفي مع هالة

– اضطرابات نفسية

ومع ذلك، فإن غالبية المصابين يعانون من السكتات الدماغية الصغيرة المتكررة التي تبدأ في سن 40 إلى 50 عاما.

وعلى الرغم من أنه بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة، لا يعاني الأفراد المصابون من السكتات الدماغية أبدا.

ويعد ضعف الإدراك من سن 50 إلى 60 عاما أمرا شائعا، ما قد يؤدي إلى صعوبة في التركيز.

وقد تشمل العلامات الأخرى ضعف الذاكرة، وصعوبة حل المشكلات واللامبالاة.