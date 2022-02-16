الدمام : البلاد

سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم بعد استكمالها من قِبل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات “إحكام”، بحضور معالي محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وثمن سموه جهود المنصة في حفظ حقوق المواطنين وتوثيقها، وقال: “إن حفظ النفس والحق من أولى الأولويات، وهذا نهج سارت عليه هذه الدولة المباركة، وخاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين حيث تم تسهيل توثيق الحقوق عبر وسائل تقنية وبطرق تضمن العدالة لجميع الأطراف”.

أمير #الشرقية يسلم عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم بعد إنجازها من "إحكام"https://t.co/dveE2wwCGi pic.twitter.com/3AlI6qNWjL — صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 16, 2022

وأشاد بدور هيئة عقارات الدولة وجهودها في تعظيم فاعلية عقارات الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا بالأسلوب الحديث الذي تدار به الثروة العقارية الحكومية، وتحويلها إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافةً إلى سد الاحتياج الحكومي عبر تطبيق أفضل المعايير الفنية، التي تحقق الاستخدام الأمثل للمساحات وفقًا للاحتياج الفعلي، وتسهم في ترشيد الإنفاق العام في إدارة المرافق، وتخفض محفظة استئجار العقارات للقطاع الحكومي.

بدوره قدم معالي محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة شرحًا عن الأهداف الإستراتيجية للهيئة، والمبادرات المنبثقة منها التي تحقق حماية عقارات الدولة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

وثمن الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قِبل القيادة الحكيمة ، مثمنًا لسمو أمير المنطقة الشرقية متابعة ودعمه لأعمال الهيئة بالمنطقة مما كان له الأثر في تطوير ‏منظومة عقارات الدولة فيها.