240 جوادا من 16 دولة يشاركون في كأس السعودية العالمي

الرياض- هاني البشر
أعلنت 16 دولة مشاركتها في كأس السعودية العالمي المقام يومي 25-26 فبراير 2022 في النسخة الثالثة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية “الرياض”.
كما يصل عدد الجياد المشاركة في كل الأشواط إلى 240 جواداً، ويبلغ عدد الجياد المشاركة والمصنفة من الفئة الأولى 16 جواداً من ست دول، إلى جانب عدد كبير من الجياد المشاركة من الخارج، كعدد تسجيل تاريخي غير مسبوق حرص على المشاركة في أغلى كؤوس سباقات الخيل العالمية التي تصل جوائزه إلى 35.5 مليون دولار.
ويشارك 13 جواداً من بريطانيا، و13 جواداً من الإمارات العربية المتحدة، و12 جواداً من اليابان، و11 جواداً من فرنسا، و9 جياد من الولايات المتحدة الأميركية، و6 جياد من قطر، و5 جياد من إيرلندا، و5 جياد من البحرين، وجوادان من الأرجنتين، وجوادان من إسبانيا، وجواد من ألمانيا، وجواد من اليونان، كما تشارك 7 دول في الشوط السعودي الدولي المخصص لدول المجموعة الثانية والثالثة من هذا الكأس، وهذه الدول إضافة إلى المملكة، كل من النرويج، البحرين، الأوروغواي، قطر، إسبانيا واليونان.