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وفد نرويجي يزور مركز الملك سلمان للإغاثة

صحيفة البلادaccess_time14 / رجب / 1443 هـ      15 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

زار وفد نرويجي مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض أمس، والتقى خلال الزيارة مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتور يحيى بن عبدالله الشمري.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الإغاثي والإنساني، كما قدم لهم نبذة عن برامج ومساعدات المركز للمحتاجين حول العالم.

وأبدى الوفد النرويجي إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ المشاريع الإغاثية، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز فرص الأمن والاستقرار والسلام العالمي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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