طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة الساخنة

تشبه كوكيز الشوكولاتة الساخنة الناعمة كوب من الكاكاو الساخن لأنها مصنوعة من مزيج الكاكاو الساخن وتعلوها المارشميلو

المقادير اللازمة

1½ كوب دقيق لجميع الأغراض (180 جرام)

ربع كوب من مزيج الكاكاو الساخن (3 إلى 4 عبوات)

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

كوب زبدة غير مملحة طرية

نصف كوب سكر بني فاتح (110 جم)

نصف كوب سكر حبيبي (100 جرام)

1 بيضة كبيرة

2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا

كوب رقائق شوكولاتة نصف حلوة

12 قطعة من المارشميلو كبيرة مقطعة إلى نصفين أو 36 قطعة من القطع الصغيرة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 375 فهرنهايت

ضعي ورقتين الخبز في صينية

في وعاء متوسط ​ اخفقي الدقيق مع خليط الكاكاو والملح والبيكنج بودر وصودا الخبز

في وعاء كبير اخفقي الزبدة والسكريات معًا بسرعة متوسطة حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا لمدة 3 دقائق تقريبًا

نضيف البيض والفانيليا ونخفق حتى تمتزج جيداً

أضيفي خليط الدقيق واخلطي على سرعة منخفضة حتى تمتزج

اخلطي معه رقائق الشوكولاته

شكلي العجين على شكل كرات باستخدام ملعقة كبيرة وضعيها على صواني الخبز بمسافة

اخبزي صينية واحدة في كل مرة لمدة 9 دقائق

أخرجي البسكويت من الفرن وضعي نصف قطعة من المارشميلو في وسط كل قطعة بسكويت

اعديه إلى الفرن واستمري في الخبز لمدة دقيقتين

تبرد لبضع دقائق على صينية الخبز

ثم انقليها إلى رف سلكي لتبرد تمامًا