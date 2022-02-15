طريقة عمل كرات الخبز بالثوم

كرات الثوم مصنوعة من مكونات بسيطة تتجمع عجينة البيتزا مع الثوم معًا بسرعة وسهولة وتقدم كمقبلات أو طبق جانبي

المقادير اللازمة

عجينة بيتزا في درجة حرارة الغرفة (طريقة عمل عجينة البيتزا من هنا)

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كوب زبدة غير مملحة ذائبة

1 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملاعق كبيرة جبن بارميزان مبشور

طريقة العمل

نحضر 2 صواني خبز بورق زبدة أو سيليكون

على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق

قطعي العجينة إلى 4 قطع متساوية

باستخدام اليدين افردي كل قطعة إلى مستطيل

وقطعي كل مستطيل إلى شرائح

اربطي العجينة في عقد أو شكليها كرات رصيها في الصواني

قومي بتغطيتها بمنشفة

اتركيها في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 إلى 45 دقيقة حتى تنتفخ

في غضون ذلك سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت

في وعاء صغير اخلطي الزبدة المذابة والبقدونس والثوم والملح معًا

احتفظي بملعقة كبيرة من خليط الزبدة

تدهن العقد بمزيج الزبدة المتبقي وترش بالجبن البارميزان

اخبزي كلا الصوانيين لمدة 14 إلى 16 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً

ادهني العقد المخبوزة على الفور بملعقة كبيرة من خليط الزبدة وقدميها دافئة