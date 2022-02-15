طريقة عمل خبز البريوش

هذا الخبز الحلو سيذوب في فمك ومن السهل جدًا صنعه وهو مثالي بمفرده أو مع بعض الزبدة أو المربى

المقادير اللازمة

6 أكواب دقيق لجميع الأغراض مقسم (720 جرام)

نصف كوب حليب دافئ (180 مل)

6 ملاعق كبيرة سكر مقسم (75 جم)

خميرة جافة نشطة (2¼ ملاعق صغيرة)

7 بيضات كبيرة مقسمة

2½ ملعقة صغيرة ملح

1¼ كوب زبدة غير مملحة طرية ومكعبات (284 جم)

1 ملعقة كبيرة ماء

طريقة العمل

في وعاء اخفقي 1 كوب دقيق والحليب وملعقة كبيرة من السكر والخميرة حتى تمتزج

قومي بتغطيتها بشكل غير محكم واتركيها تخمر في درجة حرارة الغرفة لمدة 45 دقيقة

بمجرد أن تصبح العجينة جاهزة أضيفي 6 بيضات والملح و 5 أكواب من الدقيق المتبقية و 5 ملاعق كبيرة من السكر

باستخدام خطاف العجين اخفقي على سرعة منخفضة حتى تمتزج جيدًا لمدة دقيقتين تقريبًا

اكشطي الوعاء حسب الحاجة

استمري في العجن حتى تصبح العجينة لامعة ومرنة لمدة 10 إلى 12 دقيقة

مع الخلاط على السرعة المنخفضة أضيفي تدريجياً 1 ملعقة كبيرة من الزبدة في كل مرة وانتظري حتى تمتزج بالكامل قبل إضافة الملعقة التالية

بمجرد دمج كل الزبدة زيدي السرعة إلى متوسطة واستمري في العجن حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة حوالي 8 دقائق أخرى

يجب أن يكون العجين لزجًا ولكن لا يلتصق بإصبع نظيف عند النقر عليه

اكشطي العجينة في الوعاء

يغطى ويترك في مكان دافئ حتى يتضاعف الحجم حوالي 1 ساعة

احضري صواني توست مدهونة زبدة

اضربي العجين إلى الأسفل وافرديه على سطح مرشوش قليلًا بالدقيق

تقسم العجينة إلى نصفين

قطعي العجين إلى 3 قطع متساوية ولفي كل قطعة بشكل حبل طوله 9 بوصات

قومي بتجديل الحبال معًا مع نهايات القرص معًا لإغلاقها

دسي الأطراف لأسفل وضعيها في صينية الرغيف

كرري مع النصف المتبقي من العجين

قومي بتغطيته بشكل غير محكم واتركيه يرتفع في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه حوالي ساعة واحدة

أثناء ارتفاع الأرغفة سخني الفرن مسبقًا إلى 375 درجة فهرنهايت

في وعاء صغير اخفقي الماء مع بيضة واحدة حتى تصبح ناعمة

ادهني أرغفة الخبز المخفوقة بالبيض

اخبزيها لمدة 35 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً غامقاً مع تغطيتها بورق الألمنيوم بعد 25 دقيقة إذا كان السطح يتحول إلى اللون البني بسرعة كبيرة

دعي الخبز يبرد في الصواني لمدة 5 دقائق

أخرجيه من الصواني واستمري في تبريدها على رف سلكي

قدميه ساخن أو في درجة حرارة الغرفة

قومي بتخزين الخبز المبرد في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى أسبوع

أو قومي بتقطيعه وتجميده في كيس التجميد لمدة تصل إلى شهرين